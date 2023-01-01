Больше обзора, лучшая командная работа. Joinpoints — это простая платформа рабочих процессов, с помощью которой вы преобразуете утомительные организационные процессы в простые и эффективные цифровые рабочие процессы. Платформа рабочего процесса для каждого процесса. Уникальное программное решение для цифровизации рабочих процессов в компании.

Веб-сайт: joinpoints.net

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