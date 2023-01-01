gastromatic — это программное обеспечение, на которое компании полагаются при составлении реестров, учете рабочего времени и обеспечении удовлетворенности сотрудников.

Веб-сайт: gastromatic.com

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