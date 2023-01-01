plan.schule — это универсальный интерфейс для вашего расписания и плана замены. Мы интегрируем существующие системы планирования в plan.schule и предоставляем вам доступ к вашим данным через современный и стандартизированный интерфейс.

Веб-сайт: plan.schule

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stundenplan, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.