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mobiliteit.lu

mobiliteit.lu

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Веб-сайт: mobiliteit.lu

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Управление общественного транспорта Люксембурга представляет вам революционный общеевропейский планировщик путешествий mobiliteit.lu, который теперь предлагает все варианты транспорта. Будь то велосипед, автобус, поезд, трамвай, автомобиль или собственные ноги – все режимы можно найти в приложении. Теперь он показывает вам еще более умные маршруты! Откройте для себя взаимодействие разных видов транспорта и создайте свою собственную цепочку мобильности в приложении! В области «Мой микс» показаны полезные маршруты с поддержкой нескольких мобильных устройств, отвечающие вашим личным потребностям.

Веб-сайт: mobiliteit.lu

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