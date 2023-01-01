Антолин – продвигать чтение стало проще! Идеально подходит для использования в школе (1-10 классы). Студенты могут самостоятельно отвечать на вопросы о прочитанных книгах и набирать баллы. Статистика предоставляет информацию об эффективности чтения.

Веб-сайт: antolin.westermann.de

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