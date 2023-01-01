WebCatalog
DevRaven

DevRaven

devraven.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DevRaven в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Отслеживайте сквозные потоки пользователей. DevRaven помогает отслеживать функциональность вашего приложения и получать оповещения, когда что-то работает не так, как ожидалось.

Веб-сайт: devraven.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DevRaven, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

COMMITLY

COMMITLY

commitly.com

Discuro

Discuro

discuro.com

Upbase

Upbase

upbase.io

Workmode

Workmode

workmode.co

Rock

Rock

rock.so

MemberHub

MemberHub

memberhub.com

Roundcube

Roundcube

roundcube.net

Stessa

Stessa

stessa.com

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

OSPOS

OSPOS

opensourcepos.org

Focusmate

Focusmate

focusmate.com

Get Things Done

Get Things Done

getthingsdone.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности