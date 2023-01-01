Веб-почта Roundcube — это многоязычный IMAP-клиент на основе браузера с пользовательским интерфейсом, похожим на приложение. Он обеспечивает полную функциональность, которую вы ожидаете от почтового клиента, включая поддержку MIME, адресную книгу, управление папками, поиск сообщений и проверку орфографии.

Веб-сайт: roundcube.net

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