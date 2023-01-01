Outlook People

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

People — это приложение для управления контактами и адресной книгой. Это позволяет пользователю организовывать и связывать контакты из разных учетных записей электронной почты.

Веб-сайт: live.com

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