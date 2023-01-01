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Альтернативы - Outlook People

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Contacts — это инструмент управления контактами Google, который доступен в бесплатной службе электронной почты Gmail, как отдельная служба и как часть бизнес-ориентированного набора веб-приложений Google G Suite.

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

Вы можете организовать свои контакты и их легко найти с помощью «Контактов» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически появляются на iCloud.com и везде, где вы настраиваете iCloud для контактов, включая приложение «Контакты» на вашем iPhone, iPad, iPod touch или Mac или Microsoft Outlook ...

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

Самое интуитивно понятное приложение для управления контактами для профессионалов, команд и малого бизнеса. Легко управляйте своими отношениями с помощью Contacts+.

Zoho ContactManager

Zoho ContactManager

zoho.com

Программное обеспечение для управления контактами, удивительно простое. Zoho ContactManager — это онлайн-программное обеспечение для управления контактами, которое позволяет организовывать контакты, задачи и сделки в одном месте.

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

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