Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Datasembly обеспечивает доступ к миллиардам записей о ценах на продукты и розничную торговлю из каждого магазина сотен розничных продавцов.

Веб-сайт: datasembly.com

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