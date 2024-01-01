Bmatched

Bmatched

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Веб-сайт: bmatched.ai

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Bmatched — это SaaS-система рыночной аналитики, управляемая искусственным интеллектом. Мы предоставляем подробную информацию о рынке, особенно в сфере ювелирных изделий и моды. Наша платформа использует модели искусственного интеллекта, чтобы предоставлять информацию о рынке в режиме реального времени, позволяя брендам принимать стратегические решения на основе данных. Bmatched помогает ритейлерам определить свои стратегии ценообразования, ассортимента и продвижения, понимая положение на рынке и выявляя новые возможности и тенденции.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: bmatched.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bmatched, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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