Bmatched — это SaaS-система рыночной аналитики, управляемая искусственным интеллектом. Мы предоставляем подробную информацию о рынке, особенно в сфере ювелирных изделий и моды. Наша платформа использует модели искусственного интеллекта, чтобы предоставлять информацию о рынке в режиме реального времени, позволяя брендам принимать стратегические решения на основе данных. Bmatched помогает ритейлерам определить свои стратегии ценообразования, ассортимента и продвижения, понимая положение на рынке и выявляя новые возможности и тенденции.

Веб-сайт: bmatched.ai

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