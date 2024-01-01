Premise

Premise

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Веб-сайт: premise.com

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Premise — это платформа данных и аналитики, которая предоставляет лицам, принимающим решения, полезную информацию в режиме реального времени. Объединив мощь глобальной сети участников на местах с ведущими в отрасли наукой о данных и машинным обучением, предпосылка: «Источник основной истины».
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: premise.com

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