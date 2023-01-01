WebCatalog
Daily Metrics

Daily Metrics

thedailymetrics.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Daily Metrics в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваши ключевые показатели в красивом ежедневном электронном письме. Получайте ключевые показатели откуда угодно и доставляйте их вам и вашей команде каждое утро.

Веб-сайт: thedailymetrics.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Daily Metrics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cortado

Cortado


Daily Burn

Daily Burn

dailyburn.com

Motiv

Motiv

motiv.team

AirHelp

AirHelp

airhelp.com

Daily

Daily


Crucial Human

Crucial Human


Zoho PageSense

Zoho PageSense


Team Insights

Team Insights

teaminsights.io

Blinkist

Blinkist

blinkist.com

The Morning Call

The Morning Call

mcall.com

BlogInMail

BlogInMail

bloginmail.com

Daily Mail

Daily Mail

dailymail.co.uk

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности