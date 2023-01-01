Речь идет о приобретении новой привычки: писательстве. Каждый. День. Меня давно вдохновляла идея, о которой я впервые узнал в «Пути художника», под названием «Утренние страницы». Утренние страницы — это три страницы письма, которые пишутся каждый день, обычно рекомендуется писать «длинной рукой», обычно пишутся утром, и могут быть обо всем, что приходит вам в голову. Речь идет о том, чтобы выбросить все это из головы, и его нельзя каким-либо образом редактировать или подвергать цензуре. Идея состоит в том, что если вы выработаете привычку писать по три страницы в день, это поможет очистить ваш разум и дать волю идеям до конца дня. В отличие от многих других упражнений из этой книги, я обнаружил, что это действительно работает и действительно очень полезно. Я использовал это упражнение как отличный способ думать вслух, не беспокоясь о полусформированных идеях, случайных вопросах, личных вещах и обо всех других вещах в нашей голове, которые мы часто отфильтровываем, прежде чем озвучить их или написать о них. их. Это ежедневная свалка мозгов. Со временем я обнаружил, что это также очень полезно как инструмент, позволяющий привести в движение застрявшие мысли или помочь разобраться в испорченном настроении. «750 слов» — это онлайн-версия этого упражнения, ориентированная на будущее и веселая.

Веб-сайт: 750words.com

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