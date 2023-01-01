Добро пожаловать в приложение Lindywell: Пилатес и сбалансированный образ жизни Робина Лонга. Внутри вы почувствуете суть подхода Линдиуэлла к пилатесу, питанию (а не ограничениям) и процветающему мышлению - и все это у вас под рукой. Пилатес — это упражнение для всего тела, восстанавливающее осанку и центрирующее, которое идеально подходит для любого возраста и типа телосложения. Благодаря осознанному движению вы подключитесь к своему телу и проработаете мышцы совершенно по-новому. Не говоря уже о том, что вы можете получить результаты всего за 15 минут в день, и для начала работы не требуется никакого оборудования.

Веб-сайт: lindywell.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lindywell, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.