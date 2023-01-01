WebCatalog
Lindywell

Lindywell

app.lindywell.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lindywell в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добро пожаловать в приложение Lindywell: Пилатес и сбалансированный образ жизни Робина Лонга. Внутри вы почувствуете суть подхода Линдиуэлла к пилатесу, питанию (а не ограничениям) и процветающему мышлению - и все это у вас под рукой. Пилатес — это упражнение для всего тела, восстанавливающее осанку и центрирующее, которое идеально подходит для любого возраста и типа телосложения. Благодаря осознанному движению вы подключитесь к своему телу и проработаете мышцы совершенно по-новому. Не говоря уже о том, что вы можете получить результаты всего за 15 минут в день, и для начала работы не требуется никакого оборудования.

Веб-сайт: lindywell.com

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