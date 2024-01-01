CrescoData — ведущая платформа автоматизации корпоративной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Платформа CrescoData Commerce Connect — это платформа интеграции, которая отображает и автоматизирует данные о продуктах, запасах и заказах между ведущими мировыми торговыми платформами. Нам нравится решать сложные задачи по картированию и автоматизации коммерческих данных! Подключитесь к пакету CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite, чтобы получить доступ к ведущей в отрасли технологии, которая использует возможности облачного искусственного интеллекта и машинного обучения для интеллектуального подключения, сопоставления и автоматизации коммерческих данных в любом масштабе. Начните подключать Channel API без написания кода. Устраните трудоемкое обслуживание каналов с помощью нашей интеграции каналов как услуги (cPaaS). Возможность доступа к более чем 85 предварительно настроенным разъемам посредством одной интеграции. Платформа CrescoData Commerce Connect: - Обрабатывает более 5 миллионов SKU в день - Обрабатывает заказы на сумму > 22 миллионов долларов США в месяц - Подключена к более чем 85 каналам - Автоматизирует более 1500 продавцов на 10 рынках на 8 разных языках. CrescoData была основана в 2014 году, ее штаб-квартира находится в Сингапуре. Команда разбросана по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Европе.

Веб-сайт: crescodata.com

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