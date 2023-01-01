WebCatalog
Cosmos AI

Cosmos AI

cosmosai.digital

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cosmos AI в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бросьте вызов обыденности с помощью Cosmos AI. Искусственный интеллект для бизнеса и образа жизни. Изучите голосовой чат с искусственным интеллектом, шаблоны, персоналии, код, изображения, транскрипцию звука и многое другое.

Веб-сайт: cosmosai.digital

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cosmos AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Image Upscaler AI

Image Upscaler AI

imageupscalerai.com

Gladia

Gladia

app.gladia.io

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

AI Careers

AI Careers

aicareers.io

DenoLyrics

DenoLyrics

app.denolyrics.com

Infinity Copy

Infinity Copy

app.infinitycopy.ai

Vanna AI

Vanna AI

ask.vanna.ai

Pattern Maker AI

Pattern Maker AI

patternmakerai.com

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Autify

Autify

app.autify.com

VoicePen

VoicePen

voicepen.ai

Otter

Otter

otter.ai

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности