Основная цель этого инструмента — помочь с построением цветовой палитры и созданием на ее основе оттенков и теней. Просто выберите цвет, а приложение сделает все остальное. Вы можете использовать предварительно выбранные цвета или палитру цветов для большего контроля.

Веб-сайт: colordesigner.io

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