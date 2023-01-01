WebCatalog
Collegedunia

Collegedunia

collegedunia.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Collegedunia в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Лучшие колледжи и университеты Индии Поступить в колледжи и поступить в них стало быстрее и проще, чем когда-либо. Приложение Collegedunia предоставит вам всю необходимую информацию для выбора подходящего колледжа. Одноэтапное решение всех вопросов, связанных со всеми аспектами деятельности колледжа, и, таким образом, избавляющее вас от серьезных проблем. Он содержит наиболее достоверную информацию о стоимости обучения в колледже, курсах, новостях о поступлении, конкурсных экзаменах, размещении, общежитиях и т. д.

Веб-сайт: collegedunia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Collegedunia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Utkarsh

Utkarsh

utkarsh.com

Basketball Forum

Basketball Forum

basketballforum.com

Study.com

Study.com

study.com

Hindustan Times

Hindustan Times

hindustantimes.com

Adda247

Adda247

adda247.com

Class24

Class24

class24.study

Get Inclusive

Get Inclusive

getinclusive.com

Neso Academy

Neso Academy

nesoacademy.org

StudyIQ

StudyIQ

studyiq.com

Classe365

Classe365

classe365.com

HigherEdJobs

HigherEdJobs

higheredjobs.com

DataTree

DataTree

dna.firstam.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности