WebCatalog
Study.com

Study.com

study.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Пройдите онлайн-курсы на Study.com, которые будут интересными и увлекательными. Сдайте экзамены, чтобы заработать реальные баллы в колледже. Исследуйте школы и степени для дальнейшего образования.

Веб-сайт: study.com

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