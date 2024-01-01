Aakash

Aakash

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Веб-сайт: aakash.ac.in

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Aakash Educational Services Limited (AESL) — ведущая компания по подготовке к экзаменам в Индии с солидным опытом более 35 лет, которая предоставляет комплексные услуги по подготовке к экзаменам для студентов, готовящихся к медицинским (NEET) и инженерным вступительным экзаменам (JEE), школе/совету. Экзамены и конкурсные экзамены, такие как NTSE, KVPY и олимпиады.

Веб-сайт: aakash.ac.in

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