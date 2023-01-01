Новый способ управления предпроектным этапом и рабочими процессами адаптации. Приглашайте третьих лиц присоединиться к вашему проекту с пользовательского портала, рассказывайте им, что необходимо сделать, просматривайте предоставленную информацию вместе со своей командой, легко подписывайте контракты и соглашения о неразглашении и выполняйте задачи с помощью мобильного приложения для управления клиентами!

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