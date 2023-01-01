ОБЩИЕ ВХОДЯЩИЕ: Создайте группу и пригласите участников. Получайте электронные письма, делитесь контентом, отправляйте сообщения, документы или изображения. Каждый может настроить уведомления по своим предпочтениям. Будьте в курсе только того, что вас интересует. Меньше сообщений, больше информации. КОМАНДНЫЙ ПОРТАЛ: следите за тем, что происходит в ваших проектах и ​​командах. Вы можете читать сообщения и отвечать на них непосредственно в Mailor или одним щелчком мыши перейти в свой почтовый клиент. Настройте информационные панели, чтобы они работали на вас!

Веб-сайт: mailor.us

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