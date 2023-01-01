WebCatalog
Mailor

Mailor

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mailor.us

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mailor в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ОБЩИЕ ВХОДЯЩИЕ: Создайте группу и пригласите участников. Получайте электронные письма, делитесь контентом, отправляйте сообщения, документы или изображения. Каждый может настроить уведомления по своим предпочтениям. Будьте в курсе только того, что вас интересует. Меньше сообщений, больше информации. КОМАНДНЫЙ ПОРТАЛ: следите за тем, что происходит в ваших проектах и ​​командах. Вы можете читать сообщения и отвечать на них непосредственно в Mailor или одним щелчком мыши перейти в свой почтовый клиент. Настройте информационные панели, чтобы они работали на вас!

Веб-сайт: mailor.us

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mailor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mutant Mail

Mutant Mail

mutantmail.com

Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Zoho SalesInbox

Zoho SalesInbox

zoho.com

Qualifier.ai

Qualifier.ai

qualifier.ai

Flowrite

Flowrite

flowrite.com

33mail

33mail

33mail.com

Rooftop

Rooftop

getrooftop.io

Stagecoach

Stagecoach

stagecoachbus.com

Kanban Mail

Kanban Mail

kanbanmail.app

Clustdoc

Clustdoc

clustdoc.com

FamilyWall

FamilyWall

familywall.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности