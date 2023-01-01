Castor — это лучшая система электронного сбора данных (EDC). Решения Castor EDC, eConsent, ePRO, eCOA, Digital Enrollment, eSource и eTMF позволяют исследователям легко собирать и интегрировать данные из любого источника и децентрализовать свои исследования.

Веб-сайт: castoredc.com

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