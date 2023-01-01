Bygglet — это простой инструмент управления проектами в строительной отрасли, разработанный для строителей и мастеров. ☑️ Работайте легко и эффективно ☑️ Поддержка и обучение всегда включены

Веб-сайт: bygglet.com

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