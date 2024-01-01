Buzops — это больше, чем просто система управления тренажерным залом. Мы — единая команда, миссия которой — расширять возможности владельцев спортивных залов и быть преданным партнером в повышении эффективности и роста вашего фитнес-бизнеса. В 2009 году Майкл основал компанию по индивидуальному обучению, быстро увеличив ее доход до 3 миллионов долларов в пяти офисах. Столкнувшись с эксплуатационными проблемами, связанными с существующим программным обеспечением для управления тренажерным залом, Майкл вместе со своим другом-инженером-программистом создал индивидуальное решение для нужд своего бизнеса. По мере того, как его предприятие разрасталось, добавляя три спортивных зала и более 90 мест для персональных тренировок за 10 лет, что привело к управлению 10 000 ежемесячными тренировками, первоначальное программное обеспечение превратилось в комплексный инструмент управления. Он был тщательно усовершенствован для эффективного управления сложными операциями, обеспечивая точность обработки платежей и управления сеансами. После многих лет собственного использования и постоянного совершенствования компания Buzops Inc была официально создана и запущена в 2023 году как надежная и удобная система управления тренажерным залом, готовая преобразовать фитнес-индустрию благодаря своим инновационным функциям и операционному совершенству. Buzops отстаивает три основных позиционирования бренда: ориентированность на решения, удобство для пользователя и дальновидность. Мы создаем индивидуальные решения, которые решают уникальные эксплуатационные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы спортивных залов, способствуя повышению эффективности бизнеса. Наша приверженность ориентации на решения означает, что мы постоянно развиваемся и адаптируем наши предложения, гарантируя, что они по-прежнему будут реагировать на меняющиеся требования и проблемы фитнес-индустрии. Наша удобная платформа обеспечивает удобную навигацию, упрощает управление задачами и оптимизирует взаимодействие с пользователем. Платформа отличается интуитивно понятным дизайном, гарантирующим плавность каждого взаимодействия и удобную навигацию по каждой функции. Мы уделяем приоритетное внимание устранению утомительных часов, затрачиваемых на обучение персонала, что позволяет владельцам спортивных залов и персоналу экономить время, легко управлять задачами и больше концентрироваться на своих основных фитнес-предложениях. В то же время наш дальновидный подход готовит ваш тренажерный зал к тому, чтобы оставаться впереди, благодаря использованию передовых функций и инноваций, которые обеспечивают будущее вашего бизнеса. Мы постоянно представляем новые функции и инструменты, которые не только решают текущие проблемы, но также активно учитывают и удовлетворяют будущие потребности. Сотрудничество с Buzops позволяет владельцам спортивных залов получить выгоду от оптимизированных операций, простоты управления и явного конкурентного преимущества в развивающейся фитнес-индустрии. Вот обновленный список функций, в котором описаны преимущества, которые каждая из них приносит владельцам спортивных залов. 1. Управление членством: упростите администрирование участников, гарантируя, что информация всегда будет актуальной и точной. 2. Обработка платежей: легко управляйте разовыми платежами и периодическими выставлением счетов, обеспечивая бесперебойный финансовый поток. 3. Управление возвратными платежами и возвратами. Эффективно обрабатывайте возвратные платежи и возвраты, сохраняя целостность ваших финансовых отчетов. 4. Управление персональным обучением и групповыми услугами. С легкостью организуйте и контролируйте сеансы индивидуального обучения и групповые услуги. 5. Управление персоналом. Легко управляйте графиками работы и платежами персонала, упрощая процессы расчета заработной платы. 6. Портал для участников: дайте участникам возможность управлять своими профилями, приобретать услуги и получать мгновенный доступ к объектам. 7. Комплексные бизнес-отчеты. Получите доступ к подробным загружаемым отчетам прямо с информационной панели вашего бизнеса для принятия обоснованных решений. 8. Ежедневные отчеты Eagle Eyes: получайте важную ежедневную информацию о бизнесе прямо на свой почтовый ящик. 9. Настраиваемые уведомления по электронной почте: настройте автоматические уведомления по электронной почте для участников и сотрудников в соответствии с вашими предпочтениями. 10. Разрешения персонала. Уверенно делегируйте задачи с помощью настраиваемых разрешений персонала, гарантируя бесперебойную работу тренажерного зала в ваше отсутствие. 11. Будущая POS-система: оптимизируйте покупки с помощью интегрированной POS-системы, обеспечивающей быстрые и простые транзакции для участников. 12. Будущее мобильное приложение: оставайтесь на связи с участниками, повышая вовлеченность, привлечение потенциальных клиентов и спрос на ваши услуги. 13. Круглосуточный контроль доступа к дверям, 7 дней в неделю: повысьте безопасность и гибкость с помощью встроенного контроля доступа к дверям, связанного с управлением членством. 14. Интеграция CRM. Buzops легко интегрируется с Pipedrive, при этом могут быть добавлены дополнительные инструменты CRM, обеспечивая синхронизацию операционной экосистемы. Каждая функция Buzops является встроенной в нашу платформу и легко интегрируется, обеспечивая унифицированный и эффективный пользовательский интерфейс без каких-либо скрытых затрат или непредвиденных платежей. Мы стремимся к прозрачности, инклюзивности и огромной ценности, гарантируя, что каждый пользователь получит полный, беспрепятственный доступ к нашему полному набору функций, включая все новые дополнения, без дополнительной оплаты. Никаких долгосрочных контрактов или ограничительных обязательств – у вас есть свобода выбора того, что лучше всего подходит для вашего бизнеса. Обратите внимание, что наши текущие цены являются ознакомительным предложением. После выпуска нашего усовершенствованного мобильного приложения и системы точек продаж (POS) мы ожидаем корректировки цен. Однако мы предлагаем прекрасную возможность. Закрепите свое партнерство с Buzops до конца года, и мы будем соблюдать начальные цены на всю жизнь, обеспечивая бесперебойный доступ к нашей постоянно развивающейся, многофункциональной платформе по непревзойденной цене. Воспользуйтесь этим шансом зафиксировать свой жизненный показатель и достичь новых высот в управлении тренажерным залом с помощью комплексных инновационных решений, которые предлагает Buzops. Раскройте весь потенциал своего тренажерного зала с помощью нашего программного обеспечения и нашей команды: запланируйте БЕСПЛАТНУЮ демо-версию сегодня! Давайте вместе узнаем из первых рук, как мы можем помочь вашему фитнес-бизнесу повысить эффективность и добиться успеха.

Веб-сайт: buzops.com

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