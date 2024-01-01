Программное обеспечение для управления подписками - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления подпиской помогает компаниям отслеживать все действия, связанные с продажей продуктов по подписке. Хотя программное обеспечение как услуга (SaaS) остается наиболее распространенной моделью подписки, все большее число компаний предлагают цифровые и даже физические продукты по моделям подписки. Это программное обеспечение является универсальным и может приносить пользу различным отделам бизнеса, работающего по подписке, особенно продажам, маркетингу и бухгалтерскому учету. Продукты этой категории доступны как в виде программных пакетов, так и в виде автономных решений. Пакеты объединяют в одном пакете несколько функций, таких как выставление счетов по подписке и программное обеспечение для управления доходами. Напротив, автономное программное обеспечение предоставляет комплексные функции управления подписками в рамках единой интегрированной системы. Кроме того, программное обеспечение для управления подписками может интегрироваться с другими системами, такими как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы и программное обеспечение для бухгалтерского учета.
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Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Присоединяйтесь к более чем 200 000+ авторов, получающих зарплату от более чем 4 миллионов покровителей в месяц.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Pabbly
pabbly.com
Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
Younium
younium.com
Younium — это универсальная платформа для ведения масштабируемого бизнеса по подписке. Он включает в себя управление подпиской, выставление счетов за подписку, платежи, финансы и панели мониторинга подписок для компаний B2B.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
Recurly
recurly.com
Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.
Subbly
subbly.co
Subbly — это универсальная коммерческая платформа, позволяющая запускать, запускать и развивать любую бизнес-модель подписки. Начните бесплатную двухнедельную пробную версию сегодня.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
Rainex
rainex.io
Rainex — это платформа с простым и гибким функционалом для создания подписок, выставления счетов и автоматизации всех рутинных процессов выставления счетов.
Abowire
abowire.com
Не используйте бухгалтерское программное обеспечение для управления своими подписками. Делайте это правильно с Abowire! Abowire — немецкая платформа Abo для продажи подписок в Европе. Увеличьте регулярный доход и сократите технические эксплуатационные расходы в 4 раза. Управляйте подключением подпис...
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Stykite
stykite.com
Stykite is a full-stack subscription management platform that let's you launch & scale your saas product to new geographies. The payment gateways are pre-integrated and stykite also owns sales tax, risk and any other compliance.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc is affordable, cloud-based, subscriber management software for small and medium sized magazine & newspaper publishers. Quickly and easily add, renew and update your subscribers. Take orders online. Sell back issues and promotional items. Give your subscribers access to your digital conten...
Rebill
rebill.com
Rebill es una solución para cobros recurrentes y automatización financiera en América Latina. Los comerciantes pueden empezar a vender suscripciones y membresías en minutos mediante una página de pago “plug-and-play” pre-fabricada y gestionar sus procesos financieros desde un único lugar.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest is a No-Code Billing & Subscriptions Platform for SaaS Businesses and SMBs. PayRequest integrates with payment gateways like Stripe, Mollie, PayPal and more, to offer payment solutions like payment links, payment pages, subscriptions, donation pages and more. Send your payment requests vi...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro is an all-in-one Subscription & Membership Management Platform. A comprehensive and self-serve platform with no code required but has all of the development tools to provide ultimate flexibility. Top Pelcro Features: - Easily create subscriptions and e-commerce products in one place - Easily ...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay’s subscription management and credit card processing platform manages all parts of the revenue lifecycle for subscription and recurring revenue businesses.
Crystallize
crystallize.com
Superfast headless commerce for product-obsessed brands and agencies. Craft unique and memorable product experiences and sell your products on any channel, at any scale, in any way you dream it.
circuly
circuly.io
circuly is a circular-economy B2B SaaS for websites that makes renting out physical products as easy and profitable as selling them. circuly offers everything companies need to successfully launch and scale their subscription / product-as-a-service model.
Buzops
buzops.com
Buzops is more than a gym management system. We are a unified team with the mission to empower gym owners and to be a dedicated partner in amplifying the efficiency and growth of your fitness business. In 2009, Michael founded a personal training company, quickly scaling it to $3 million in revenue ...
Aria Systems
ariasystems.com
In today’s on-demand world, the needs of the market can turn on a dime. Aria Systems gives enterprise companies speed and agility to change with it. Aria’s cloud-based monetization platform removes billing bottlenecks to allow companies to quickly launch and evolve their offerings. Only Aria provide...
Upodi
upodi.com
Upodi — это ведущая платформа для выставления счетов и управления подписками, которая автоматизирует операции по ценообразованию, выставлению счетов и выставлению счетов для SaaS-компаний и компаний, работающих по подписке. Upodi обеспечивает базовую инфраструктуру системы с помощью механизма период...
Rebillia Platform
rebillia.com
Полностью настраиваемый, гибкий и масштабируемый механизм повторяющихся заказов и выставления счетов по подписке корпоративного уровня, подходящий для любого бизнеса. Rebillia предоставляет инструменты, необходимые для создания уникальной модели подписки и беспрепятственного процесса регистрации для...
TrueRev
truerev.com
TrueRev — это полностью адаптивная платформа для выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. TrueRev, созданный в сотрудничестве с ведущими мировыми SaaS-компаниями и финансовыми лидерами, помогает предприятиям управлять, отслеживать и максимизировать доходы от подписки. Tr...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar — это нью-йоркская платформа расчета стоимости за наличные, которая может автоматизировать сложное выставление счетов на основе подписки и использования, управлять дебиторской задолженностью, предоставлять аналитику, настраивать гибкие рабочие процессы признания доходов и автоматизировать уч...
Freemius
freemius.com
Freemius — это новый стандарт в продаже программного обеспечения премиум- и условно-бесплатного уровня, плагинов, тем, шаблонов и SaaS.
Ordergroove
ordergroove.com
Платформа подписки Ordergroove помогает инновационным брендам и ритейлерам строить постоянные и высокодоходные отношения со своими клиентами, превращая разовые покупки в повторяющиеся транзакции. Быстрорастущие бренды, такие как Dollar Shave Club, The Honest Company и OLLY, полагаются на гибкую плат...
Billsby
billsby.com
Billsby — это многофункциональная платформа регулярных платежей Saas. Billsby создан для того, чтобы клиенты могли начать работу быстро, часто в течение 1–2 часов. Чтобы облегчить этот процесс, у нас есть команда дружелюбных и знающих консультантов, готовых помочь вашему бизнесу начать работу. Если ...
Maxio
maxio.com
В Maxio мы помогаем B2B SaaS-компаниям выйти на следующий этап роста. Наша платформа финансовых операций предназначена для решения уникальных финансовых задач B2B SaaS, включая выставление счетов, управление подписками, признание доходов и расходов, а также показатели и аналитику SaaS. Мы считаем, ч...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — ЕДИНСТВЕННАЯ высокопроизводительная платформа электронной коммерции, которая возникла по необходимости из-за ужасающих показателей конверсии. Когда в последний раз продажи вашего магазина увеличивались на 4%, 6%, 8%, 10% или больше? Checkout Champ повышает ваши коэффициенты конверси...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (основана в 2006 г.) — поставщик решений для электронной коммерции премиум-класса, предназначенных для компаний, занимающихся программным обеспечением, Saas и цифровыми товарами. Мы обеспечиваем полную автоматизацию процесса управления и оптимизации онлайн-продаж с помощью высокоэффект...
Cleeng
cleeng.com
Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.
Omeda
omeda.com
Omeda — это универсальная комплексная маркетинговая технологическая платформа для роста, вовлечения и монетизации вашей аудитории. Omeda, состоящая из платформы данных клиентов (CDP), электронной почты и автоматизации маркетинга, управления данными и согласиями, управления подписками и множества инт...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...
Recharge
rechargepayments.com
Решение для роста брендов, ориентированных на подписку. Более 20 000 самых инновационных брендов электронной коммерции используют Recharge для расширения и сохранения своей клиентской базы.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизации выставления счетов и доходов для масштабирования бизнеса, которая упрощает порядок установления цен на продукты, отправки счетов, сбора платежей и признания доходов. Облачная платформа, разработанная для рынка малого и среднего бизнеса, исключает обходные пути вручную в функц...
Vindicia
vindicia.com
Vindicia, компания Amdocs, является мировым лидером в области управления подписками и регулярного дохода.