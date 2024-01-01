Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или комплексная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниченному количеству пользователей и подключенных устройств. С помощью Elementary POS вы можете получить доступ к гибкому модулю продаж и виртуальному офису, предоставляя вам постоянный доступ к статистике продаж, управлению запасами и многому другому. Elementary POS идеально подходит для малых и средних компаний, фрилансеров, а также тех, кто начинает новый бизнес. Это удобная и комплексная система, предназначенная для роста вместе с вашей компанией. Независимо от того, нужен ли вам один мобильный кассовый аппарат или более сложная система, Elementary POS можно адаптировать именно к вашим потребностям. Вы можете представить это как строительную игру, которую вы можете сформировать в точном соответствии с требованиями вашей бизнес-модели. За считанные минуты вы можете подключить Elementary POS к внешним устройствам, таким как дисплеи для покупателей, кухонные дисплеи, считыватели штрих-кодов или платежные терминалы — все в виде планшетов, мобильных телефонов с Android или специализированных устройств. Приложение предоставляет широкий спектр функций, включая продажи, удаленные заказы, управление запасами, расширенную статистику продаж и отчеты, а также виртуальный офис, который позволяет вам управлять своим бизнесом из любой точки мира. Вы можете добавить в свой аккаунт неограниченное количество пользователей и кассовых аппаратов. Elementary POS работает на любом мобильном телефоне или планшете с Android, что избавляет вас от инвестиций в дорогостоящее оборудование.

Веб-сайт: elementarypos.com

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