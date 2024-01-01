Elementary POS

Elementary POS

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: elementarypos.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Elementary POS в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или комплексная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниченному количеству пользователей и подключенных устройств. С помощью Elementary POS вы можете получить доступ к гибкому модулю продаж и виртуальному офису, предоставляя вам постоянный доступ к статистике продаж, управлению запасами и многому другому. Elementary POS идеально подходит для малых и средних компаний, фрилансеров, а также тех, кто начинает новый бизнес. Это удобная и комплексная система, предназначенная для роста вместе с вашей компанией. Независимо от того, нужен ли вам один мобильный кассовый аппарат или более сложная система, Elementary POS можно адаптировать именно к вашим потребностям. Вы можете представить это как строительную игру, которую вы можете сформировать в точном соответствии с требованиями вашей бизнес-модели. За считанные минуты вы можете подключить Elementary POS к внешним устройствам, таким как дисплеи для покупателей, кухонные дисплеи, считыватели штрих-кодов или платежные терминалы — все в виде планшетов, мобильных телефонов с Android или специализированных устройств. Приложение предоставляет широкий спектр функций, включая продажи, удаленные заказы, управление запасами, расширенную статистику продаж и отчеты, а также виртуальный офис, который позволяет вам управлять своим бизнесом из любой точки мира. Вы можете добавить в свой аккаунт неограниченное количество пользователей и кассовых аппаратов. Elementary POS работает на любом мобильном телефоне или планшете с Android, что избавляет вас от инвестиций в дорогостоящее оборудование.
Категории:
Business
POS-системы для ресторанов
Розничные POS-системы

Веб-сайт: elementarypos.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Elementary POS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Yoco

Yoco

yoco.com

Kyte

Kyte

kyteapp.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

ERPLY

ERPLY

erply.com

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Вам также может понравиться

Devyce

Devyce

devyce.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Wall Street Survivor

Wall Street Survivor

wallstreetsurvivor.com

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Ewity POS

Ewity POS

ewity.com

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

Stockenzo

Stockenzo

stockenzo.com

Genymotion SaaS

Genymotion SaaS

cloud.geny.io

Forma.ai

Forma.ai

forma.ai

MarketTime

MarketTime

markettime.com

ACTouch Technologies

ACTouch Technologies

actouch.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности