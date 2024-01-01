Альтернативы - Buzops
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Присоединяйтесь к более чем 200 000+ авторов, получающих зарплату от более чем 4 миллионов покровителей в месяц.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Pabbly
pabbly.com
Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
Younium
younium.com
Younium — это универсальная платформа для ведения масштабируемого бизнеса по подписке. Он включает в себя управление подпиской, выставление счетов за подписку, платежи, финансы и панели мониторинга подписок для компаний B2B.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
Recurly
recurly.com
Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.
Subbly
subbly.co
Subbly — это универсальная коммерческая платформа, позволяющая запускать, запускать и развивать любую бизнес-модель подписки. Начните бесплатную двухнедельную пробную версию сегодня.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
Rainex
rainex.io
Rainex — это платформа с простым и гибким функционалом для создания подписок, выставления счетов и автоматизации всех рутинных процессов выставления счетов.
Abowire
abowire.com
Не используйте бухгалтерское программное обеспечение для управления своими подписками. Делайте это правильно с Abowire! Abowire — немецкая платформа Abo для продажи подписок в Европе. Увеличьте регулярный доход и сократите технические эксплуатационные расходы в 4 раза. Управляйте подключением подпис...
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Stykite
stykite.com
Stykite — это полнофункциональная платформа управления подписками, которая позволяет запускать и масштабировать свой Saas-продукт в новых регионах. Платежные шлюзы предварительно интегрированы, и Stykite также несет ответственность за налоги с продаж, риски и любые другие требования.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc — это доступное облачное программное обеспечение для управления подписчиками для малых и средних издателей журналов и газет. Быстро и легко добавляйте, продлевайте и обновляйте своих подписчиков. Принимайте заказы онлайн. Продавайте выпуски и рекламную продукцию. Предоставьте своим подпис...
Rebill
rebill.com
Rebill — это решение для регулярных сборов платежей и финансовой автоматизации в Латинской Америке. Продавцы могут начать продавать подписки и членство за считанные минуты, используя предварительно созданную платежную страницу с функцией Plug-and-Play, и управлять своими финансовыми процессами из од...
PayRequest
payrequest.io
PayRequest — это платформа для выставления счетов и подписок без кода для SaaS-бизнеса и малого и среднего бизнеса. PayRequest интегрируется с такими платежными шлюзами, как Stripe, Mollie, PayPal и другими, предлагая платежные решения, такие как платежные ссылки, страницы оплаты, подписки, страницы...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro — это универсальная платформа управления подписками и членством. Комплексная платформа самообслуживания, не требующая кода, но имеющая все инструменты разработки, обеспечивающие максимальную гибкость. Основные функции Pelcro: - Легко создавайте подписки и продукты электронной коммерции в одно...
Nummuspay
nummuspay.com
Платформа управления подписками и обработки кредитных карт Nummuspay управляет всеми частями жизненного цикла доходов для компаний, получающих подписку и регулярные доходы.
Crystallize
crystallize.com
Сверхбыстрая безголовая коммерция для брендов и агентств, одержимых продуктами. Создавайте уникальные и запоминающиеся впечатления от продуктов и продавайте их по любому каналу, в любом масштабе и так, как вы мечтаете.
circuly
circuly.io
Circuly — это SaaS-сервис B2B с круговой экономикой для веб-сайтов, который делает сдачу в аренду физических продуктов такой же простой и прибыльной, как и их продажу. circuly предлагает все, что нужно компаниям для успешного запуска и масштабирования модели подписки/продукта как услуги.
Aria Systems
ariasystems.com
В современном мире спроса потребности рынка могут резко измениться. Aria Systems дает корпоративным компаниям возможность быстро и гибко меняться вместе с ней. Облачная платформа монетизации Aria устраняет узкие места в сфере выставления счетов, позволяя компаниям быстро запускать и развивать свои п...
Upodi
upodi.com
Upodi — это ведущая платформа для выставления счетов и управления подписками, которая автоматизирует операции по ценообразованию, выставлению счетов и выставлению счетов для SaaS-компаний и компаний, работающих по подписке. Upodi обеспечивает базовую инфраструктуру системы с помощью механизма период...
Rebillia Platform
rebillia.com
Полностью настраиваемый, гибкий и масштабируемый механизм повторяющихся заказов и выставления счетов по подписке корпоративного уровня, подходящий для любого бизнеса. Rebillia предоставляет инструменты, необходимые для создания уникальной модели подписки и беспрепятственного процесса регистрации для...