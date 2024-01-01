BusinessMan - Business Manager Enterprise - это комплексная система управления бизнесом (BMS). Оно включает в себя все функции управления бизнесом, которые вы ожидаете найти, а также множество дополнительных функций, которых нет во многих других типах программного обеспечения для управления бизнесом. BME опирается на отмеченное наградами клиент-серверное решение BusinessMan Enterprise, которое разрабатывалось в течение более 25 лет и используется сегодня с использованием новейших веб-технологий, чтобы предоставить вам производительность, гибкость и богатый набор функций. необходимость, обеспечивая при этом доступ со всех платформ, поддерживающих современный веб-браузер.

Веб-сайт: businessmanerp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BusinessMan ERP, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.