BusinessMan ERP

BusinessMan ERP

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Веб-сайт: businessmanerp.com

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BusinessMan - Business Manager Enterprise - это комплексная система управления бизнесом (BMS). Оно включает в себя все функции управления бизнесом, которые вы ожидаете найти, а также множество дополнительных функций, которых нет во многих других типах программного обеспечения для управления бизнесом. BME опирается на отмеченное наградами клиент-серверное решение BusinessMan Enterprise, которое разрабатывалось в течение более 25 лет и используется сегодня с использованием новейших веб-технологий, чтобы предоставить вам производительность, гибкость и богатый набор функций. необходимость, обеспечивая при этом доступ со всех платформ, поддерживающих современный веб-браузер.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: businessmanerp.com

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