Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Managerium — это веб-адаптивное программное обеспечение для управления бизнесом, которое сочетает в себе удобный интерфейс с гибкостью и обеспечивает эффективную автоматизированную систему для различных типов бизнеса. Это программное обеспечение создано для централизации базы данных компании, автоматизации рутинных задач и упрощения бизнес-процессов.

Веб-сайт: managerium.io

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