WebCatalog
Bugzilla

Bugzilla

bugzilla.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bugzilla в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Bugzilla — это серверное программное обеспечение, призванное помочь вам управлять разработкой программного обеспечения.

Веб-сайт: bugzilla.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bugzilla, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Built for Teams

Built for Teams

app.builtforteams.com

AccuLynx

AccuLynx

my.acculynx.com

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

Neon One

Neon One

app.neonsso.com

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

BlueOptima

BlueOptima

uix.blueoptima.com

Plane

Plane

app.plane.so

Handdy

Handdy

handdy-profile.appspot.com

ShipStation

ShipStation

ss.shipstation.com

Zoho Books

Zoho Books

books.zoho.com

Khatapana

Khatapana

web.khatapana.com

Timely

Timely

app.gettimely.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности