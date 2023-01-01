WebCatalog
BlueOptima

BlueOptima

uix.blueoptima.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BlueOptima в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

BlueOptima впервые представляет прозрачные показатели для управления ресурсами разработки программного обеспечения с помощью автоматизации, стандартизации и объективности.

Веб-сайт: uix.blueoptima.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BlueOptima, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SmartBear

SmartBear

smartbear.com

Apple Developer

Apple Developer

developer.apple.com

Bugzilla

Bugzilla

bugzilla.org

Coin Metrics

Coin Metrics

charts.coinmetrics.io

MyMoneyJa

MyMoneyJa

mymoneyja.com

PeopleHum

PeopleHum

portal.peoplehum.com

Checkfront

Checkfront

checkfront.com

Avaza

Avaza

any.avaza.com

Plane

Plane

app.plane.so

Bronto

Bronto

app.bronto.com

Moovila

Moovila

app.moovila.com

InfluxData

InfluxData

influxdata.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности