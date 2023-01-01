WebCatalog
Dusk IOP

Dusk IOP

duskmobile.net

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dusk IOP в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Идеальное программное обеспечение для повышения производительности труда, персонализированное для вашего бизнеса. Управляйте своими работами, проектами и ресурсами как единое целое. Подключитесь к существующим системам и удалите хранилища данных. Просматривайте всю работу в режиме реального времени и узнайте, где будут возникать конфликты ресурсов и навыков. Панели мониторинга, клиентские порталы и отчеты. Создавайте формы, отвечающие точным требованиям клиентов. Настраиваемая автоматизация рабочих процессов для выполнения задач. От одиночных работ до тысяч повторяющихся работ. Экспорт в другие продукты тоже

Веб-сайт: duskmobile.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dusk IOP, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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