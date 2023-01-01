Идеальное программное обеспечение для повышения производительности труда, персонализированное для вашего бизнеса. Управляйте своими работами, проектами и ресурсами как единое целое. Подключитесь к существующим системам и удалите хранилища данных. Просматривайте всю работу в режиме реального времени и узнайте, где будут возникать конфликты ресурсов и навыков. Панели мониторинга, клиентские порталы и отчеты. Создавайте формы, отвечающие точным требованиям клиентов. Настраиваемая автоматизация рабочих процессов для выполнения задач. От одиночных работ до тысяч повторяющихся работ. Экспорт в другие продукты тоже

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