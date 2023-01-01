УМНЫЕ КАРТОЧКИ Brainscape способствуют сверхэффективному обучению и выработке устойчивых привычек, позволяющих удвоить скорость обучения благодаря самой мощной реализации интервального повторения и активного запоминания среди всех приложений с карточками на планете! (И, вероятно, во Вселенной, если предположить, что какой-то сверхразумный инопланетный вид не опередил нас в этом.)

Веб-сайт: brainscape.com

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