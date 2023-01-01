Инвестируйте с умом, получайте медицинскую страховку, формируйте умные привычки и многое другое! В Finhabits мы считаем, что финансовые услуги должны быть более инклюзивными. Наше приложение позволяет вам инвестировать в свое будущее, подписаться на доступные планы медицинского страхования и выработать разумные финансовые привычки. Присоединяйтесь к нашему сообществу и освойте свои финансовые привычки!

Веб-сайт: finhabits.com

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