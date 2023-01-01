СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ DEVOPS С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЛЕ. KodeKloud верит в подход обучения на практике. Мы считаем, что такой подход к обучению позволяет нашим студентам полностью раскрыть свой потенциал, что поможет им построить успешную карьеру DevOps.

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