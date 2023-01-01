AnkiApp Web

Anki App — это кроссплатформенное приложение для карточек для мобильных и настольных компьютеров. Изучайте карточки во время простоя. Создавайте карточки с текстом, звуком и изображениями или загружайте готовые. Обучение становится сверхэффективным благодаря мощному алгоритму AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS). AnkiApp автоматически выполняет резервное копирование и синхронизирует все ваши устройства через облако.

Веб-сайт: ankiapp.com

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