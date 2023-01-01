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Модульное программное обеспечение для управления фестивалями и музыкальными событиями, которое позволяет вам управлять фестивальной деятельностью, аккредитацией, командами и артистами.

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Веб-сайт: beatswitch.com

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