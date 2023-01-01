WebCatalog
Pianity

Pianity

pianity.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pianity в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сделайте музыку значимой Присоединяйтесь к революции, чтобы заново изобрести способы прослушивания музыки и общения с артистами через аутентичные сообщества.

Веб-сайт: pianity.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pianity, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

boomy

boomy

boomy.com

Merchbar

Merchbar

merchbar.com

Release Music

Release Music

releasemusicapp.com

Stationhead

Stationhead

stationhead.com

Last.fm

Last.fm

last.fm

Influence.co

Influence.co

influence.co

RadioJavan

RadioJavan

radiojavan.com

KARE

KARE

doyoukare.com

Bandcamp

Bandcamp

bandcamp.com

iBroadcast

iBroadcast

ibroadcast.com

WhoSampled

WhoSampled

whosampled.com

InstantRadio

InstantRadio

instant.audio

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности