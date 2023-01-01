Amazon Cloud Cam

С помощью приложения Cloud Cam вы можете получить доступ к каналу Cloud Cam, где бы вы ни находились. Используйте приложение Cloud Cam, чтобы круглосуточно регистрироваться и отслеживать все действия. Воспроизведите важные действия, которые были зафиксированы в течение дня. Присвойте своим камерам имена, чтобы легко различать виды наблюдения, например, кухню и гостиную. Слушайте или сообщайте детям, когда пора ложиться спать, с помощью двусторонней аудиосвязи. Вы даже можете настроить оповещения, выделив наиболее важные зоны.

Веб-сайт: cloudcam.amazon.com

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