Американская академия семейных врачей была основана в 1947 году для продвижения и поддержания высоких стандартов семейной медицины, ответвления классической практики общей практики. Штаб-квартира находится в Ливуде, штат Канзас.

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