WebCatalog
AAFP

AAFP

aafp.org

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Американская академия семейных врачей была основана в 1947 году для продвижения и поддержания высоких стандартов семейной медицины, ответвления классической практики общей практики. Штаб-квартира находится в Ливуде, штат Канзас.

Веб-сайт: aafp.org

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