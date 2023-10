Village Builder é um jogo de estratégia onde seu objetivo é construir um assentamento do zero. Escolha um dos mapas iniciais e comece a colocar algumas casas primeiro, e avance para edifícios mais avançados que visam aumentar sua cultura, produção, recursos e muito mais. Ao selecionar uma unidade e passar o mouse sobre um bloco para posicioná-la, você verá alguns números indicando quantos pontos você receberá com a colocação. Ao passar o mouse sobre uma unidade, você verá os requisitos para colocá-la, como peças vizinhas obrigatórias. Certifique-se de obter o máximo de pontos de seus assentamentos prestando atenção a esses detalhes. Cada construção bem-sucedida será acumulada para subir de nível. Ao fazer isso, você terá mais unidades para escolher e uma maneira única de avançar sua civilização! Então vá em frente e explore todos os mapas e desenvolva um império que resistirá ao teste do tempo! Use o botão esquerdo do mouse ou o dedo para selecionar, posicionar, atualizar, mover ou remover uma unidade. O Village Builder foi criado pelo Projeto GD. Este é o primeiro jogo deles no Poki! Você sabia que Village Builder é um projeto de código aberto? Você pode acompanhar o desenvolvimento do jogo visitando a página do Github. Você pode jogar Village Builder gratuitamente no Poki.Village Builder pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

