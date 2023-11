Murder é um divertido jogo de assassinato criado pelo Studio Seufz. Aproxime-se atrás do rei e elimine-o rápida e silenciosamente. Tenha cuidado – se ele te pegar, ele irá para a masmorra com você! Jogue Murder e experimente como é a vida do típico vizir intrigante. Se tiver sucesso, você será o novo rei – mas tenha cuidado, seu conselheiro está atrás de sua coroa! Experimente Murder online diretamente do seu navegador com Poki e teste suas habilidades de observação e reação. Você pode jogar Murder de graça, mas um movimento errado custará sua vida.Space - Charge and stab (assassino), Look Behind (king)Murder é criado pelo Studio Seufz com sede em Stuttgart, Alemanha.

Site: poki.com

