Moon Waltz é um jogo de aventura criado pelo Studio Seufz. Ajude nosso herói a se aventurar pela vila para encontrar uma máquina de venda automática. Afaste as nuvens para se transformar em um lobisomem valsante determinado à destruição. Você deve evitar a polícia o tempo todo. Sua jornada noturna pode terminar de várias maneiras destrutivas. Jogue o jogo várias vezes e tome decisões diferentes a cada jogada, assim você verá todos os cenários possíveis. Empurre as nuvens - Mantenha pressionado o LMB, a barra de espaço ou o dedo na telaMoon Waltz foi criado pelo Studio Seufz. Jogue seus outros jogos gratuitamente em Poki: Murder, Caesar's Day Off

