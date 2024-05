Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

ZipCloud é um software de backup online baseado em nuvem. Com Zip Cloud você pode sincronizar perfeitamente seus arquivos em vários computadores, decidir quais arquivos e pastas deseja sincronizar e escolher onde deseja sincronizá-los. O painel de controle online do Zip Cloud dá acesso a todos os seus arquivos de backup e sincronizados de qualquer dispositivo com conexão à Internet. Zip Cloud oferece a opção de compartilhar seus arquivos e pastas entre amigos, familiares ou colegas de equipe e convidá-los por e-mail, Facebook ou Twitter.

Site: zipcloud.com

