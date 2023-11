Ajude a manter sua família mais segura online. Com o Family Link, você decide o que é melhor para sua família. Ferramentas fáceis de usar permitem que você entenda como seu filho passa o tempo no dispositivo, compartilhe a localização, gerencie as configurações de privacidade e muito mais.

Site: families.google

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Google Family Link. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.