Certifique-se de que suas contas estejam pagas para que você possa se concentrar no resto. Mantenha-se organizado acompanhando seus gastos e planeje com antecedência prevendo seu fluxo de caixa e saldo de conta. Pague sua dívida. Use nosso Relatório de Saldo para ver quanto tempo você levará para fazer isso e para detectar quaisquer sinais de alerta meses antes que algo se torne um problema. Embora a maioria dos aplicativos de orçamento se concentre em seus gastos anteriores, com o Kualto você pode se concentrar em seu futuro, projetando seu saldo inicial e final a cada semana. Você pode pagar mais do que pensa. Com nossa abordagem de previsão você pode ver quanto pode gastar e quando pode gastá-lo! Veja as consequências de suas decisões antes de tomá-las. Brinque com cenários hipotéticos para poder fazer as escolhas certas. Sempre saiba o que está por vir. Use status de transação para acompanhar o que ainda é devido e o que foi pago. Pague na hora. Receba lembretes para saber quando as contas vencem, evite multas por atraso e pague com responsabilidade. Kualto é como uma bola de cristal que informa quanto dinheiro você terá a qualquer momento, não apenas no final do mês. Sua conta Kualto pode ser acessada através do aplicativo ou com um navegador. Não há necessidade de sincronizar ou fazer backup de nada. Acesse seus dados de qualquer lugar.

Site: kualto.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Kualto. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.