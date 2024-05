Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de YesBackup no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

YesBackup permite que você acesse seus arquivos de backup em qualquer lugar usando seu dispositivo Android. Navegue e compartilhe suas fotos e documentos, transmita suas músicas, sincronize seus arquivos e assista seus vídeos em qualquer lugar e a qualquer hora conectado à rede sem fio ou 3G. Além de todos esses ótimos recursos, você pode fazer anotações instantaneamente, desenhar rabiscos em movimento e tirar fotos por meio do aplicativo. Envie suas fotos diretamente para a pasta de sincronização do YesBackup ou publique diretamente no Facebook ou Twitter e compartilhe com todos os seus amigos. O aplicativo YesBackup coloca seus arquivos e fotos ao seu alcance sempre que você precisar deles. Seja para uma apresentação de trabalho ou para mostrar fotos aos seus entes queridos, nunca mais fique sem um documento! Se você não possui uma conta YesBackup, cadastre-se facilmente dentro do aplicativo e aproveite nosso espaço de armazenamento de teste gratuito. Para aproveitar ao máximo o YesBackup, baixe o aplicativo desktop para o seu PC ou Mac e faça backup dos seus arquivos automaticamente, com o YesBackup você nunca mais precisará se preocupar.

