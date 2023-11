FEX.NET é um armazenamento em nuvem seguro. Usando o aplicativo você pode: - Armazene com segurança suas fotos, vídeos, áudios, documentos na nuvem; - Visualizar arquivos on-line; - Tenha acesso a todos os seus arquivos através do aplicativo, do seu PC e até da Smart TV; - Compartilhe arquivos e pastas rapidamente com amigos e colegas; - Ter acesso offline aos arquivos; - Obtenha o melhor negócio entre armazenamento em nuvem e compre uma conta com capacidade de 10 GB a 3 TB. Mesmo que algo aconteça com seu telefone, seus arquivos estarão sempre seguros.

Site: fex.net

